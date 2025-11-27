На які продукти в Україні суттєво зростуть ціни: оцінка експертів та виробників

Ціни / © Pixabay

Ціни на кондитерські продукти в Україні зростатимуть через інфляцію. Однак це не стосується новорічних свят, бо в цей період цінники можуть взагалі злетіти в космос.

Про це пише «Телеграф» із посиланням на виробників та галузевих експертів.

Ситуацію оцінив президент асоціації «Укркондпром» Олександр Балдинюка, процес подорожчання кондитерки буде не стрімким, а поступовим. Йдеться про показник в 1-2% щомісяця, в межах загальної інфляції.

«Я не думаю, що буде якесь стрімке зростання. Динаміка зростання собівартості перевищує динаміку зростання ціни для споживача. Ми не можемо повністю компенсувати збільшення собівартості через підвищення ціни на полиці в магазині», — сказав Балдинюк.

Тож у разі прогнозованої річної інфляції на рівні 15% кондитерські вироби можуть подорожчати приблизно на стільки ж впродовж року. Але через таку помірність споживачі не відчують різкого удару по кишені.

Цю думку поділяє також «віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко.

«Ринок зараз досить стабільний. Певне підвищення, певне збільшення собівартості, відповідно, причини для підвищення є. Але вони не настільки великі, щоб робити якийсь ажіотаж», — сказав він.

Водночас слід зважати на те, що суттєве зростання цін може спостерігатися під Новий рік та Різдво. Саме в цей святковий період фіксується традиційне зростання попиту.

Раніше йшлося про кризу світового масштабу на ринку шоколаду. Так, ціни на какао впали до найнижчого рівня починаючи від лютого 2024 року.

Стало відомо, що постачання бобів до портів перевищує 100 000 тонн протягом трьох тижнів поспіль, що може свідчити про стабільний імпульс пропозиції. Зокрема, 24 листопада ціни впали на 2,7% (на 60% від рекордно високого рівня, встановленого в грудні). Річ у тім, що були прогнози про більший світовий профіцит, зумовлений покращенням виробництва й ослабленням попиту.