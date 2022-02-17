На кордоні з Молдовою зводять флагманський об'єкт "Великого будівництва" - Ямпільський міст через Дністер

На кордоні з Молдовою зводять флагманський об'єкт "Великого будівництва" - Ямпільський міст через Дністер

Поблизу Ямполя на кордоні з Молдовою розпочалося будівництво нового мосту через Дністер, який сформує найкоротший транспортний коридор із країнами Центральної та Південно-Східної Європи в обхід невизнаної Придністровської республіки.

Про початок масштабних робіт на Дністрі повідомив Укравтодор у Facebook.

"Підготовчі роботи на одному із флагманів програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" завершені. Підрядна організація починає зводити мостовий перехід через ріку Дністер поблизу Ямполя. Переправа стане довгоочікуваною альтернативою паромній переправі на прикордонному переході "Ямпіль – Косеуць", котра давно не відповідає вимогам часу і реальним потребам жителів держав", - пише Укравтодор.

Міст будуватиметься за моделлю design-build, що передбачає підготовку проєкту і безпосереднє будівництво силами однієї і тієї ж компанії.

Підрядник має побудувати транспортну магістраль протяжністю 1409 метрів, центральною частиною якої стане естакада через Дністер завдовжки 700 метрів. Максимальна висота опор мосту сягатиме 50 метрів. Усього буде встановлено 24 такі опори.

Окрім цього, проєкт передбачає також будівництво сучасного пункту пропуску.

З українського боку міст буде з'єднаний з дорогою Т-02-02 Могилів-Подільський – Ямпіль – Бершадь – Умань, з молдовської – з трасою М2 Кишинів – Сорока.

Наразі підрядник уже провів комплекс підготовчих робіт, у тому числі пробурив та забетонував 12 паль, які стануть фундаментом для майбутніх опор мосту. Для кожної опори знадобиться по 15 таких паль.

Для буріння використовуються дві нові потужні бурові установки Bauer з глибиною буріння до 50 метрів.

Забезпечувати потреби будівництва у якісному бетоні буде окремий завод продуктивністю 113 м3 на годину, монтаж якого вже завершено.

"Повномасштабний комплекс будівельних робіт на об’єкті стартуватиме вже на початку весни із настанням сприятливих погодних умов. Розраховуємо, що у піковий період на проєкті буде задіяно близько 500 працівників та більше ніж 100 одиниць спецтехніки", - зауважили в Укравтодорі.

Реалізація проєкту розрахована на два роки.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що цього року буде завершено будівництво Запорізького мосту.