На курс долара восени влинуть два фактори: експертка назвала їх

На курс долара у вересні може вплинути відключення електроенергії та осіння девальвація гривні. Однак, різких змін не прогнозується.

Про це у коментарі "Главреду" розповіла директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

За її словами, перший осінній місяць традиційно ознаменується діловою активністю. А тиск на гривню не буде критичним.

"Вересень в Україні традиційно відзначається пожвавленням ділової активності та споживчого попиту, що стимулює потребу у валюті для імпортерів. Через вимкнення електроенергії слід очікувати дещо підвищеного валютного попиту саме по лінії енергетичних товарів. Також тиск на гривню може чинити й посилення девальваційних очікувань, адже українці традиційно очікують від осінніх місяців девальвації, чим створюють додатковий попит на валюту", - сказала експертка.

Водночас вона на прогнозує суттєвого здорожчання долара у вересні.

"З огляду на очікуване прискорення інфляції наприкінці літа та на початку осені обмежені курсові коливання є важливим чинником цінової стабільності. Отже, регулятор, найімовірніше, продовжуватиме докладати зусиль для обмеження амплітуди коливань курсу. Це не означає повну "нерухомість" курсу, але жодних драматичних подій на валютному ринку не очікується. На мій погляд, готівковий курс долара перебуватиме протягом місяця в межах діапазону 41,4-42,2 грн/дол", - сказала Золотько.

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