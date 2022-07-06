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На Луганщині керівник державного агрохолдингу віддав терористам "ЛНР" урожай зерна та історичні будівлі

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На Луганщині керівник державного агрохолдингу віддав терористам "ЛНР" урожай зерна та історичні будівлі

Фото: Associated Press

Керівник одного найбільших державних агропідприємств Луганщини погодився співпрацювати з російськими окупантами.

Зрадник погодився співпрацювати з терористами "ЛНР" та віддав їм урожай зернових та історичні будівлі, які належать Україні. 

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко. 

"Колаборант передавав терористичній організації "ЛНР" майновий комплекс та продукцію державного підприємства на тимчасово окупованій території Старобільського району. Серед викраденого майна - оптові партії врожаю зерна та старовинні будівлі, внесені до Єдиного реєстру культурної спадщини нашої держави. За сприяння агресору окупаційна адміністрація обіцяла зловмиснику збереження посади очільника захопленого агрохолдингу", - повідомив речник СБУ. 

Колаборанту повідомлено про підозру. Тривають комплексні заходи для його затримання та притягнення до відповідальності. 

Нагадаємо, в Одеській області затримали російських агітаторів, які заперечували злочини РФ проти України

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