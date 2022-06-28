На Львівщині збудують новий індустріальний парк “Галіт” за 32 мільйони доларів

У Дрогобичі планують звести еко-смарт індустріальний парк “Галіт”. Ініціює створення ЕСІП “Галіт" Дрогобицька міська рада.

У будівництво всіх об’єктів індустріального парку на площі в 19 гектарів вкладуть близько 32 мільйонів доларів, йдеться про використання інвестицій та державних програм. У парку будуть реалізовувати проекти легкої, хімічної, меблевої промисловості, машинобудування, IT, торгівлі тощо.

Дрогобицька міська рада затвердила концепцію, яку розробили керівники АІК “Креатив” Сергій Іванов-Костецький та Галина Іванова-Костецька в партнерстві із юристкою Ольгою Данчук.

Попереду - подання документів до Державної інспекції архітектури та містобудування України та отримання дозволу на виконання будівельних робіт. Автори концепції вже звертались до цього органу за роз‘ясненнями.

«Сподіваюсь, що всі документи будуть якісно підготовлені та відповідатимуть всім вимогам законодавства», - зазначив голова ДІАМ Семен Кривонос.

Він наголосив на важливості будівництва об‘єктів, які розвивають економіку. Львівщина, за його словами, має сприятливі умови для їхнього створення.

«Близькість до кордону з Європейським Союзом, хороший інвестиційний клімат, віддаленість від зони бойових дій, кадровий потенціал - на мою думку, це ті фактори, які сприяють розвитку даного бізнесу на Львівщині. Сподіваюсь, спільними зусиллями бізнесу, місцевої влади, наших громадян, уряду, депутатів та із перемогою ЗСУ над ворогом вдасться відновити економіку і запускати важливі проекти, в тому числі індустріальні парки. Це дозволить залучати інвестиції, створювати робочі місця, сприяти розвитку громад та бізнесу, підтримувати місцевих виробників та створювати рівні, недискримінаційні умови для суб‘єктів господарювання», - наголосив Семен Кривонос.

ЕСІП «Галіт» у Дрогобичі хочуть створити на 30 років із можливістю продовжити цей строк. Зараз відбувається підготовка до оголошення конкурсу на вибір управлінської компанії, яка керуватиме будівництвом ЕСІП “Галіт”. Співавторка концепції Ольга Данчук розповіла, що від старту будівництва перший запуск виробництва можна очікувати вже навесні 2023 року.

У концепції ми пропонуємо управлінській компанії, яка туди зайде, поставити термін в 2 роки на будівництво першої черги. Управлінська компанія сама буде обирати генпідрядника, встановлювати терміни, можливо, хтось зможе зробити це і за 7 місяців. Якщо починати будівництво у вересні, то перше виробництво вже можна запускати у лютому-березні наступного року. Я думаю, що Дрогобич після створення цього індустріального парку буде розвиватися семимильними кроками. Співавторка концепції і юристка Ольга Данчук

Вона додала, що під час розроблення концепції найбільше допомоги та консультацій надавав саме голова Держінспекції архітектури і містобудування Семен Кривонос, Департамент економічної політики та Управління інвестицій ЛОВА на чолі з Орестом Фільцом. Саме з їхньою допомогою та коментарями автори змогли зробити концепцію максимально наближеною до можливості реалізації.

Згідно із прогнозом річний обсяг надходжень з податку на доходи фізосіб в Галіті становитиме близько 40 мільйонів гривень.

Ольга Данчук переконана, що індустріальний парк дасть дрогобиччанам щонайменше 300 нових робочих місць і може бути привабливим для релокованих підприємств із зони активних бойових дій.

“Ми врахували дані, які нам надав Державний центр зайнятості. Освіта та кваліфікація місцевих мешканців дозволяє саме їх першочергово наймати в компанії, які будуть заходити в індустріальний парк. За попередніми перемовинами, ці фірми надзвичайно зацікавлені в локальних працівниках. Щодо виробників, то неважливо, чи це локальне підприємство, чи релоковане, чи просто хтось масштабується - "Галіт" буде єдиним індустріальним парком, який пропонує від найменшої площі й до більшої - концептуально він відкритіший для релокованих підприємств”, - додала Ольга Данчук.

Розробник концепції ЕСІП “Галіт”, архітектор, доцент НУ “Львівська Політехніка” Сергій Іванов-Костецький наголосив, що індустріальний парк більш орієнтований на малі підприємства, що віддзеркалює й слоган Галіту - Розумний розмір твого розвитку.

“У світі такий формат вже поширений, а в Україні ми будемо єдиним індустріальним парком, де ставка йде на маленькі підприємства, які займають невелику площу від 288 метрів, і вся концепція крутиться навколо смарт-виробництва. У нас будівництво розбите на кластери, в які групуються по 10 невеликих виробництв, що пришвидшує запуск маленьких виробничих процесів. Велике виробництво ми розглядаємо також, але в основному йдемо до маленьких підприємств, які виробляють стаканчики, підошву для взуття, наприклад, і мають невеликі потужності. Решта індустріальних парків в країні зациклені на великих виробників від 1000 квадратних метрів”, - розповів Сергій Іванов-Костецький.

Співавторка концепції Галина Іванова-Костецька додала, що будівництво місцевим мешканцям не зашкодить, оскільки індустріальний парк зведуть в окремому районі зі своїми під'їзними дорогами, які не проходять через житлові квартали.

"В ЕСІП “Галіт” передбачене використання альтернативних видів палива. Там збудують локальні очисні споруди та артезіанські свердловини, вітрогенератори, монокристалічні сонячні панелі, теплові насоси та об’єкти для "розумного освітлення" території парку", - розповіла Галина Іванова-Костецька.

Окрім виробничих приміщень у "Галіт" облаштують об’єкти соціальної інфраструктури (адміністрація, дитячі зони, укриття цивільного захисту, кафе, їдальні, парковки тощо).

Будуватимуть парк коштом інвесторів. Ініціатор, керуюча компанія та учасники індустріального парку ЕСІП «Галіт» також зможуть скористатися стимулами держави для бізнесу. Йдеться про компенсацію відсоткової ставки за кредитами, звільнення від оподаткування ПДВ імпортованого устаткування, звільнення від податку на прибуток протягом 10 років тощо.

Прогнозують, що новий індустріальний парк знизить рівень безробіття на Дрогобиччині на 20-30% та збільшить інвестиції в регіон.