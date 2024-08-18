На Мonobank третій день здійснюють DDOS-атаку: хочуть долучитися спецслужби

Система банку Мonobank уже третій день поспіль - під масштабною хакерською атакою. Сьогодні банк отримав 5,5 мільярдів запитів.

Про це повідомив співзасновник Мonobank Олег Гороховський.

Він зазначив, що до відбиття хакерської атаки уже залучили співробітників AWS (Amazon Web Services) та запропонували допомогу фахівців українських спецслужб.

"Для них (AWS, - ред.) кібератака такого масштабу також нетипова. Ситуація під контролем, але масштаб вражає", - написав Гороховський.

Нагадаємо, Мonobank повідомив про масову DDOS-атаку на свої сервери ввечері 16 серпня. Співзасновник банку припускає, що це робота російських спецслужб, які хочуть зламати банк через активну участь у зборах для українських військових.

Днем раніше Олег Гороховський розповідав, що банк отримав близько "мільярда запитів на послуги за 3 години", але запевнив, що ситуація під контролем. Він зазначав, що фахівці Monobank відбивають атаку, "попиваючи каву з пончиками".

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