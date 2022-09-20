На Московській біржі почався обвал після повідомлень про псевдореферендуми та появи "мобілізації" у Кримінальному кодексі

Котирування цінних паперів на Московській біржі різко пішли вниз після повідомлень про проведення псевдореферендумів у "ЛДНР", а також Запорізькій та Херсонській областях та рішення Держдуми додати до Кримінального кодексу РФ поняття "мобілізація" та "військовий стан".

Про це йдеться на сайті Московської біржі.

"На 15:12 за Москвою індекс Мосбіржі знизився на 7,54% до 2247,2 пункту, індекс РТС впав на 7,44% до 1177,99 пункту. На 15:20 мск частину втрат індекси відіграли, але залишалися на мінімальних рівнях за останні тижні", - йдеться у повідомленні.

Скріншот "Медуза"

Додамо, що в Україні не вірять, що рішення про референдуми вплине на ситуацію на фронті, і вважають, що в Кремлі вдалися до кроків відчаю через поразки у війні. Лідери громадської думки у соцмережах активно обговорюють останні події.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський раніше неодноразово заявляв, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Росія закриє будь-яку можливість переговорів з Україною.

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