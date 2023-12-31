На Новий Рік Україна експортуватиме світло до Молдови: чи вистачить електрики нам самим

У Міненерго запевнили, що в українській енергомережі наразі немає дефіциту електроенергії.

У Новорічну ніч Україна експортуватиме електроенергію до Молдови в новорічну ніч.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство енергетики.

"У нічні години передбачається експорт до Молдови", – йдеться в повідомленні.

При цьому, в Міненерго зазначили, що планують також імпортувати 11600 МВт год електроенергії.

У відомстві запевнили, що в українській енергомережі наразі немає дефіциту електроенергії.

"У резерві є чотири блоки ТЕС, які можуть бути включені в роботу у разі потреби. Енергосистема збалансована. Ситуація контрольована. Графіки відключень електроенергії не застосовуються", – запевняє Міненерго.

Раніше в "Укренерго" розповіли, чи будуть відключення світла на свята.

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