Категорія
Гроші
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Новий Рік Україна експортуватиме світло до Молдови: чи вистачить електрики нам самим

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
516
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Новий Рік Україна експортуватиме світло до Молдови: чи вистачить електрики нам самим

Україна знову продаватиме електроенергію / Фото: pixabay.com

У Міненерго запевнили, що в українській енергомережі наразі немає дефіциту електроенергії.

У Новорічну ніч Україна експортуватиме електроенергію до Молдови в новорічну ніч.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство енергетики.

"У нічні години передбачається експорт до Молдови", – йдеться в повідомленні.

При цьому, в Міненерго зазначили, що планують також імпортувати 11600 МВт год електроенергії.

У відомстві запевнили, що в українській енергомережі наразі немає дефіциту електроенергії.

"У резерві є чотири блоки ТЕС, які можуть бути включені в роботу у разі потреби. Енергосистема збалансована. Ситуація контрольована. Графіки відключень електроенергії не застосовуються", – запевняє Міненерго.

Раніше в "Укренерго" розповіли, чи будуть відключення світла на свята.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
516
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація