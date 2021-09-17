На Одещині виявлено 200 тонн палива, що підлягало нелегальному збуту - Ткаченко

На Одещині виявлено 200 тонн палива, що підлягало нелегальному збуту - Ткаченко

Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС в Одеській області спільно з співробітниками УСБУ в Одеській області, за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури викрили одне із товариств в ухиленні від сплати податків.

Встановлено, що посадові особи СГД, організували реалізацію паливно–мастильних матеріалів за готівкові кошти без відображення в податковій звітності підприємства.

Під час проведення заходів з протидії незаконному обігу пального, на виконання доручення Прем'єр-міністра України та в межах розслідування кримінального провадження правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків в мережі АЗС.

"За результатами обшуків здійснено відбір зразків паливно-мастильних матеріалів, а також виявлено паливно-мастильних матеріалів у кількості майже 200 тонн, орієнтовною вартістю понад 7 млн грн”, - зазначив начальник Головного управління боротьби з фінансовими злочинами Ткаченко.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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