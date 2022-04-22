На Одещині виявлено майже 250 автівок, що належать російським і білоруським бізнесменам

На Одещині виявлено майже 250 автівок, що належать російським і білоруським бізнесменам

Рішення про відчуження та залучення транспорту, а також використання спецтехніки в умовах правового режиму воєнного стану у разі потреби ухвалюватиметься Одеською військовою адміністрацією.

В Одеській області виявлено майже 250 автомобілів, що належать російським і білоруським комерсантам.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки України.

Зазначається, що співробітники Бюро економічної безпеки України в Одеській області проаналізували діяльність 1 тис. 211 підприємств, власниками або бенефіціарами яких є громадяни Росії та Білорусі.

"У ході відпрацювання встановлено 168 працюючих суб`єктів господарської діяльності. Під час аналізу діяльності цих підприємств та їхніх активів встановлено 247 легкових і вантажних автомобілів, а також 27 одиниць спеціального транспорту. Перелік виявлених автомобілів і спецтехніки скеровано до Одеської обласної військово-цивільної адміністрації", - сказано в повідомленні.

Рішення про відчуження та залучення транспорту, а також використання спецтехніки в умовах правового режиму воєнного стану у разі потреби ухвалюватиметься Одеською військовою адміністрацією.

Також в Запорізькій області при відпрацюванні 14 підприємств, власниками яких є суб`єкти РФ і РБ, встановлено 63 одиниці автотранспортних засобів і 5 одиниць сільськогосподарської техніки. Зазначену інформацію передали до Запорізької військової адміністрації та Міністерства економіки України.

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