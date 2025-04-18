На Одещині викрито 16 нелегальних теплиць з вирощування тютюну, - керівник детективів БЕБ Ткачук

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Про це повідомив керівник детективів БЕБ Олександр Ткачук під час круглого столу з Асоціацією «Укртютюн».

16 теплиць облаштували посеред поля в Овідіопольській громаді на Одещині. Тютюн вирощували за допомогою крапельного зрошення. Надалі його листя протягом кількох місяців сушили, потім подрібнювали та фасували по коробах. Готову сировину фігуранти планували продавати по всій Україні під виглядом тютюнової продукції різних торгових марок.

«Під час проведення обшуків детективи вилучили майже 56 тон вирощеної продукції, техніку для посіву, шланги для поливу, промислову лінію для сушіння та подрібнення тютюну. Вилучену продукцію направлено для проведення необхідних судових експертиз. Триває досудове розслідування», - зазначив Ткачук.

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За його словами після ініційованих БЕБ змін щодо ліцензування вирощування тютюну, кількість підприємств, які офіційно займались такою діяльністю, зменшилась. Проте активізувались нелегальні виробники. Саме на їх викритті наразі сконцентрована увага детективів.

«Вже припинено незаконні вирощування та обробку тютюну без ліцензії в Одеській, Хмельницький та Львівській областях. Вилучено понад 101 407 кг тютюну», - зауважив Олександр Ткачук.

Загалом з початку року детективи Бюро економічної безпеки з січня по березень 2025 року детективи відкрили понад 70 кримінальних проваджень з приводу незаконного обігу тютюнових виробів та вилучили три виробничих сигаретних лінії.

Крім того, відповідно до інформації ДПС, за цей період до бюджету надійшло 38,7 млрд грн акцизного податку. Це майже на 62% більше ніж за аналогічний період минулого року. І основний фактор такої динаміки – сплата акцизу саме з вироблених та ввезених тютюнових виробів. Про це йшлося під час круглого столу з Асоціацією «Укртютюн», у якому взяли участь керівник детективів БЕБ Олександр Ткачук, генеральний директор Асоціації Наталія Фесюн, аналітики Бюро, представники легальних виробників та юристи.