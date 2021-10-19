На пенсію в 50 років і раніше: хто з українців має право на достроковий відпочинок

На пенсію в 50 років і раніше: хто з українців має право на достроковий відпочинок

На пенсію в Україні можна вийти раніше покладеного віку.

Мінімальний пенсійний вік для жінок, які народилися після 1 квітня 1961-го, був підвищений до 60 років від 1 квітня 2021 року, для чоловіків він складає 65 років, але деякі категорії українців можуть виходити на пенсію набагато раніше.

Це передбачає пункті 3 статті 115 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Хто може отримувати виплати від держави з 45, 50 і 55 років, які умови та особливості нарахувань - у матеріалі ТСН.ua.

В 50 років пенсію оформити можуть:

жінки, які народили п'ятьох або більше дітей;

жінки, у яких діти є інвалідами дитинства;

жінки, які працювали на шкідливих або небезпечних виробництвах (професії стосуються гірничих робіт, видобутку газу, рудної та хімічної промисловості, металургії.).

Пенсію в 45 років можуть оформити:

працівниці, зайняті повний робочий день на підземних роботах;

працівниці, зайняті повний робочий день на роботах з особливо шкідливими умовами праці;

працівниці, зайняті повний робочий день на роботах з особливо важкими умовами праці.

Особливості нарахувань:

дострокова пенсія нараховується довічно;

перепризначення з урахуванням досягнення загальновстановленого пенсійного віку законодавством не передбачено;

жінка, яка оформляє дострокову пенсію, повинна мати страховий стаж не менше 15 років.

У 55 років на пенсію можуть вийти:

чоловіки, якщо вони займалися вихованням п'ятьох або більше дітей, або дитини з інвалідністю.

Особливості нарахувань:

дострокова пенсія нараховується довічно;

перепризначення з урахуванням досягнення загальновстановленого пенсійного віку законодавством не передбачено;

чоловік, який оформляє дострокову пенсію, повинен мати страховий стаж не менше 20 років.

Свій страховий стаж можна перевірити на сайті Пенсійного фонду.

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