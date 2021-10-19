На пенсію в 50 років і раніше: хто з українців має право на достроковий відпочинок

На пенсію в Україні можна вийти раніше покладеного віку.
Мінімальний пенсійний вік для жінок, які народилися після 1 квітня 1961-го, був підвищений до 60 років від 1 квітня 2021 року, для чоловіків він складає 65 років, але деякі категорії українців можуть виходити на пенсію набагато раніше.
Це передбачає пункті 3 статті 115 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Хто може отримувати виплати від держави з 45, 50 і 55 років, які умови та особливості нарахувань - у матеріалі ТСН.ua.
В 50 років пенсію оформити можуть:
- жінки, які народили п'ятьох або більше дітей;
- жінки, у яких діти є інвалідами дитинства;
- жінки, які працювали на шкідливих або небезпечних виробництвах (професії стосуються гірничих робіт, видобутку газу, рудної та хімічної промисловості, металургії.).
Пенсію в 45 років можуть оформити:
- працівниці, зайняті повний робочий день на підземних роботах;
- працівниці, зайняті повний робочий день на роботах з особливо шкідливими умовами праці;
- працівниці, зайняті повний робочий день на роботах з особливо важкими умовами праці.
Особливості нарахувань:
- дострокова пенсія нараховується довічно;
- перепризначення з урахуванням досягнення загальновстановленого пенсійного віку законодавством не передбачено;
- жінка, яка оформляє дострокову пенсію, повинна мати страховий стаж не менше 15 років.
У 55 років на пенсію можуть вийти:
- чоловіки, якщо вони займалися вихованням п'ятьох або більше дітей, або дитини з інвалідністю.
Особливості нарахувань:
- дострокова пенсія нараховується довічно;
- перепризначення з урахуванням досягнення загальновстановленого пенсійного віку законодавством не передбачено;
- чоловік, який оформляє дострокову пенсію, повинен мати страховий стаж не менше 20 років.
Свій страховий стаж можна перевірити на сайті Пенсійного фонду.
Нагадаємо:
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів деталі щодо накопичувальної пенсійної системи в Україні. За його словами, після запровадження накопичувальної пенсійної системи ані бізнес, ані громадяни не повинні платити більший податок.
- Також уряд збільшив дохідну та витратну частини Пенсійного фонду України на більш ніж 18 мільярдів гривень, що дозволить планово підвищити пенсії від 1 грудня. Підвищення відбудеться у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати до 6500 грн.
- Крім того пенсіонерам у віці від 75 до 80 років від 1 жовтня 2021 року почали виплачувати щомісячну компенсацію.