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На пенсію в 50 років і раніше: хто з українців має право на достроковий відпочинок

На пенсію в 50 років і раніше: хто з українців має право на достроковий відпочинок

УНІАН

На пенсію в Україні можна вийти раніше покладеного віку.

Мінімальний пенсійний вік для жінок, які народилися після 1 квітня 1961-го, був підвищений до 60 років від 1 квітня 2021 року, для чоловіків він складає 65 років,  але деякі категорії українців можуть виходити на пенсію набагато раніше.

Це передбачає пункті 3 статті 115 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Хто може отримувати виплати від держави з 45, 50 і 55 роківякі умови та особливості нарахувань - у матеріалі ТСН.ua.

В 50 років пенсію оформити можуть:

  • жінки, які народили п'ятьох або більше дітей;
  • жінки, у яких діти є інвалідами дитинства;
  • жінки, які працювали на шкідливих або небезпечних виробництвах (професії стосуються гірничих робіт, видобутку газу, рудної та хімічної промисловості, металургії.).

Пенсію в 45 років можуть оформити:

  • працівниці, зайняті повний робочий день на підземних роботах;
  • працівниці, зайняті повний робочий день на роботах з особливо шкідливими умовами праці;
  • працівниці, зайняті повний робочий день на роботах з особливо важкими умовами праці. 

Особливості нарахувань:

  • дострокова пенсія нараховується довічно;
  • перепризначення з урахуванням досягнення загальновстановленого пенсійного віку законодавством не передбачено;
  • жінка, яка оформляє дострокову пенсію, повинна мати страховий стаж не менше 15 років.

У 55 років на пенсію можуть вийти:

  • чоловіки, якщо вони займалися вихованням п'ятьох або більше дітей, або дитини з інвалідністю.

Особливості нарахувань:

  • дострокова пенсія нараховується довічно;
  • перепризначення з урахуванням досягнення загальновстановленого пенсійного віку законодавством не передбачено;
  • чоловік, який оформляє дострокову пенсію, повинен мати страховий стаж не менше 20 років.

Свій страховий стаж можна перевірити на сайті Пенсійного фонду. 

Нагадаємо:

  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів деталі щодо накопичувальної пенсійної системи в Україні. За його словами, після запровадження накопичувальної пенсійної системи ані бізнес, ані громадяни не повинні платити більший податок.
  • Також уряд збільшив дохідну та витратну частини Пенсійного фонду України на більш ніж 18 мільярдів гривень, що дозволить планово підвищити пенсії від 1 грудня. Підвищення відбудеться у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати до 6500 грн.
  • Крім того пенсіонерам у віці від 75 до 80 років від 1 жовтня 2021 року почали виплачувати щомісячну компенсацію. 

Новини України: як можна буде оформити пенсію та субсидію через додаток "Дія"

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