"На поліпшення стану здоров'я": Україна та США уклали додаткову угоду на 9 млн доларів

"На поліпшення стану здоров'я": Україна та США уклали додаткову угоду на 9 млн доларів

Документ підписали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та директор місії USAID в Україні Джеймс Хоуп.

Уряд України та уряд Сполучених Штатів Америки уклали "Додаткову Угоду до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку" на загальну суму 9 млн доларів.

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін підписала лист-засвідчення, повідомляє 27 вересня Урядовий портал.

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"Життя та здоров’я людей завжди є пріоритетом держави. Завдяки цій угоді Україна може спрямувати додатковий фінансовий ресурс на посилення спроможності медичної системи та підвищення ефективності лікування хвороб. Вдячний нашим міжнародним партнерам за послідовну підтримку й допомогу у відновленні в період пандемії", - зазначив Денис Шмигаль.

Додаткова угода між урядом України та урядом США передбачає:

7 млн доларів - на поліпшення стану здоров'я українців;

- на поліпшення стану здоров'я українців; 2 млн доларів - на забезпечення зростання економіки.

Нагадаємо, у МОН розповіли, чи уріжуть вчителям зарплати під час дистанційного навчання. Виплати унормовані чинним законодавством.

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