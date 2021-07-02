На ринках України продовжує дешевшати малина: скільки коштує корисна ягода

Причина - зростання пропозиції.

На цьому тижні в Україні помітно подешевшала малина.

Про це повідомляє EastFruit.

Зазначається, що негативну цінову динаміку в цьому сегменті виробники пов'язують зі збільшенням пропозиції малини на ринку. Оскільки наразі практично всі господарства південних областей приступили до збору врожаю ягоди. Також свої корективи внесла і погода. Практично на всій території країни встановилася тепла і сонячна погода, що помітно посприяло її швидкому дозріванню.

Так, наразі оптові партії малини надходять у продаж по 60-120 грн/кг, що в середньому на 48% дешевше, ніж в кінці минулого робочого тижня. Але, незважаючи на стрімке зниження цін, на сьогоднішній день малина на українському ринку пропонується до продажу в середньому в 1,7 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. Водночас, більшість виробників вважають, що ціни на ягоду продовжать знижуватися і далі.

Чому малина лікує застуду

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання