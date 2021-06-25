На ринку нерухомості зростає вартість житла: з чим це пов'язано і чи впадуть ціни

На ринку нерухомості зростає вартість житла: з чим це пов'язано і чи впадуть ціни

На ринку нерухомості звичного літнього подешевшання не трапилось.

На українському ринку нерухомості зростає вартість квартир. Житло до 50 квадратів може подорожчати на 3−5%, а невеликі квартири до 35 квадратів - на 10%, прогнозують фахівці. Зростає вартість і винайманого помешкання.

Чому зросла вартість житла і чи буде здешевшання, розповіли у Сніданку з 1+1.

На ринку нерухомості звичного літнього подешевшання не трапилось. Взагалі вартість житла, наприклад, в Ужгороді значно зросла. "Вартість зросла десь на дві тисячі гривень", - каже ріелтор Олег Іродовський.

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Перша причина зростання - це запровадження "зеленої зони" на всій території країни. Є ще один не менш важливий фактор - величезна кількість нових квартир, що здаються вперше. Вартість їхньої оренди висока одразу через ціну ремонту і вартысть самої квартири. У великих містах України просять 10 тис. грн за однокімнатну, а 15 тис. - за двокімнатну з якісним ремонтом і технікою - це вже норма.

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Саме тому вартість зросла і на вторинному ринку. На новобудови під здавання нині величезний попит. "У Дніпрі у нас є забудовники, які ще не відкривають відділи продажів, а вже продають квартири під ключ. Тобто настільки активний покупець, настільки багато клієнтів, які готові купувати нерухомість, а мало. Немає вибору", - пояснила директорка агенства з нерухомості Тетяна Плисик

На запитання: коли ж подешевшає", ріелтори відповідають однозначно - наврядчи це буде. Адже будматеріали, техніка й нерухомість постійно дорожчає. Саме тому і вартість оренди ніхто знижувати не планує.

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