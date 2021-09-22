На рівні з Японією: Україну визнали однією з передових країн у розвитку е-довірчих послуг

На рівні з Японією: Україну визнали однією з передових країн у розвитку е-довірчих послуг

Україна - найактивніша серед країн, що не є членом ЄС.

Українці щодня користуються електронними довірчими послугами: підписують документи, взаємодіють з органами влади чи партнерами по бізнесу онлайн.

Як повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації, на VII щорічному Форумі, присвяченому довірчим послугам, відзначили Україну.

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Подія відбулася у Берліні під егідою Агентства ЄС з питань мережевої та інформаційної безпеки (ENISA) та Європейської Комісії. Ключові міжнародні компанії в сфері е-довірчих послуг визначили високу зацікавленість країн щодо інтеграції з ЄС.

Так, Україну на рівні з Японією відзначили як найактивніших серед країн, що не є членами ЄС та прагнуть до взаємного визнання е-довірчих послуг.

Нагадаємо, працівники Мінцифри у 2021 році можуть отримати зарплату в електронній гривні. Відповідна ініціатива можлива в межах пілотного проєкту НБУ і Мінцифри.

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