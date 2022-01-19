На розбудову ЦНАПів у 2022 році виділять понад 230 млн гривень

На розбудову ЦНАПів у 2022 році виділять понад 230 млн гривень

У кожному місті України з населенням понад 10 тисяч осіб з’явиться власний ЦНАП.

Упродовж 2022 року уряд надасть громадам 231 млн грн субвенції для розвитку та розбудови мережі ЦНАПів.

Про це у своєму Telegram повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

На засіданні уряду 19 січня було внесено зміни до постанови, яка регулює порядок надання цієї субвенції. Так, надані кошти можна буде витратити на облаштування територіальних підрозділів центрів надання адмінпослуг та віддалених робочих місць.

Шмигаль підкреслив, що за минулий рік мережа ЦНАПів збільшилася майже удвічі. За його словами, понад 90% українців уже зараз говорять про позитивний досвід отримання послуг у центрах.

"Ключова мета залишається незмінною — кожне місто в Україні з населенням понад 10 тисяч людей у найближчий рік повинне отримати власний ЦНАП", — написав прем'єр.

Нагадаємо, в Україні понад 1,2 тисячі Центрів надання адмінпослуг розпочали консультувати відвідувачів, як отримати 1000 гривень у межах проєкту "єПідтримка".

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