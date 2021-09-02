На що звертати увагу, коли берете кредит: інструкція у 5 кроків

На що звертати увагу, коли берете кредит: інструкція у 5 кроків

Українські банки надають багато фінансових послуг: від розрахунку карткою за продукти до надання кредиту на купівлю нерухомості.

Часто українці потрапляють до "кредитної пастки". Аби не переплачувати необгрунтовані відсотки, варто розібратися і обрати ту фінансову послугу, яка найбільше відповідає потребам та можливостям. Також необхідно вивчити умови надання послуги і порівняти пропозиції різних банків.

Більш детально про те, на які особливості звертати увагу, якщо хочете взяти кредит в одному з банків України - у матеріалі ТСН.ua.

Як зазначають у Нацбанку України, найважливіші кроки – визначитися з терміном кредиту, з'ясувати його повну реальну вартість з усіма комісіями, обрати тип погашення кредиту, перевірити, чи включені до нього додаткові послуги, а також з'ясувати умови дострокового погашення.

Що таке споживчий кредит

Споживчий кредит - це кошти, які вам позичає банк на певний час для купівлі товару або оплати послуги. Наприклад, ви плануєте купити ноутбук, пральну машину чи телевізор, а потрібної суми не вистачає. Саме споживчий кредит – це вихід із такої ситуації для багатьох українців. Банк позичить вам кошти на певний термін під певний відсоток. Перед тим, як йти до банку, дізнайтесь про повну вартість та всі умови споживчого кредиту.

Є п'ять важливих кроків перед процедурою оформлення кредиту, які допоможуть вам тримати ситуацію під контролем і не дивуватися нарахованим відсоткам:

1 Крок: Визначення з терміном кредиту

Від цілі кредиту залежить його термін. Великі цілі (нерухомість чи авто) вимагають більшої суми коштів, тому доведеться довше його виплачувати. Зазвичай такі кредити вигідніші , ніж нецільовий споживчий кредит. Адже банк отримує заставу, відповідно ризики кредитора нижчі;

, ніж нецільовий споживчий кредит. Адже банк отримує заставу, відповідно ризики кредитора нижчі; Нецільовий споживчий кредит надається на будь-які цілі, однак зазвичай відсоткова ставка за таким кредитом буде вищою, ніж за цільовим.

Крок 2. З'ясування повної реальної вартості кредиту з усіма комісіями

Реальну вартість кредиту можна дізнатися завдяки паспорту кредиту та іншим істотним умовам послуги, які публікують банки;

Завдяки цим документам ви можете дізнатися не лише відсотки за користування, але й комісію за видачу коштів, регулярну щорічну комісію, комісію за відкриття банківського рахунку та усі додаткові платежі.

Крок 3. Оберіть тип погашення кредиту

Виплачувати кредит можна одноразово або поступово;

Банки пропонують два типи погашення кредиту: класичний (диференційований) та рівними частинами (ануїтетний) ;

; У разі класичного типу погашення на початку терміну розміри платежів вищі, але поступово зменшуються з кожним новим періодом . Це відбувається за рахунок того, що тіло кредиту ділиться на рівні частини, а платіж за відсотками зменшується щомісяця. У результаті, ви заплатите найбільший платіж першого місяця, а найменший платіж – останнього;

. Це відбувається за рахунок того, що тіло кредиту ділиться на рівні частини, а платіж за відсотками зменшується щомісяця. У результаті, ви заплатите найбільший платіж першого місяця, а найменший платіж – останнього; У разі погашення рівними частинами ви будете сплачувати однакові суми у кожному періоді. Особливість таких сплат у тому, що на початку банк закладає у них здебільшого відсотки за користування кредитом і лише ближче до кінця строку – тіло кредиту. Тому у разі дострокового погашення кредиту клієнт банку має виплатити більшу частину тіла, оскільки відсотки "наперед" вже були погашені.

Крок 4. Перевірте, чи включені до кредиту додаткові послуги

Варто уважно читати договір . Адже фінансова установа може включити до споживчого кредиту ще й додаткові послуги. Такою послугою може бути, наприклад, страхування життя;

. Адже фінансова установа може включити до споживчого кредиту ще й додаткові послуги. Такою послугою може бути, наприклад, страхування життя; Враховуйте, що додаткові послуги – це додаткові платежі;

Ви маєте право відмовитися від додаткових послуг під час оформлення споживчого кредиту.

Крок 5. З'ясуйте умови дострокового погашення

Українське законодавство не містить жодних обмежень щодо дострокового погашення кредиту;

Варто звертати увагу на формулювання у договорі. Адже банк може прописати штрафи чи комісії у випадку дострокового погашення.

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