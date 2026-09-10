Наскільки підвищать пенсію після 65 років: сума виплати і необхідний стаж

Наскільки підвищать пенсію після 65 років / © ТСН

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В Україні переглянули розміри державних гарантій для літніх громадян. Пенсіонери, які досягли 65-річного віку та мають повний трудовий стаж, отримають підвищену мінімальну пенсію. 2026 року вона становить 4 213 гривень на місяць.

Як нагадують у Пенсійному фонді України, ключовою умовою для отримання цієї суми є наявність необхідного страхового стажу: не менше 35 років для чоловіків і від 30 років для жінок.

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Наскільки підвищать пенсію після 65 років

Процедура підвищення виплат відбувається повністю автоматично, щойно пенсіонеру виповниться 65 років. Пенсіонерам не потрібно особисто звертатися до державних установ, подавати додаткові заяви чи чекати в чергах. Гарантовану доплату нараховуватимуть автоматично після настання 65 років.

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Доплату призначають незалежно від того, який саме вид пенсії призначено особі: за віком, за інвалідністю чи за вислугою років. Її отримуватимуть усі.

За законодавством, мінімальна виплата для цієї категорії громадян не може бути нижчою за 40% від мінімальної заробітної плати. Для порівняння, загальний мінімальний розмір пенсії для непрацездатних осіб становить 2 595 гривень, тож громадяни із повним стажем отримують помітно вищі виплати.

Що робити, якщо після настання 65 років не підвищили пенсію

Якщо після досягнення 65 років сума не збільшилася до гарантованого рівня, причиною зазвичай є відсутність повних даних про стаж у реєстрі застрахованих осіб.

У разі виявлення незарахованих періодів роботи, пенсіонер має відвідати сервісний центр Пенсійного фонду з пенсійною книжкою та підтверджувальними документами про стаж.

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Після оновлення даних в електронній базі перерахунок здійснюється від дати виникнення права на підвищені виплати. Перевірити свій зареєстрований стаж пенсіонери можуть самостійно через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ в розділі «Мій страховий стаж».

Пенсії в Україні 2026 — останні новини:

Нагадаємо, тривалість страхового стажу є ключовим фактором, що визначає вік виходу на пенсію та розмір виплат. За даними Пенсійного фонду України, 2026 року для оформлення пенсії у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки стажу, у 63 роки — від 23 років, а у 65 років — не менше 15 років.

Таким чином, громадяни з 25 роками страхового стажу зможуть вийти на пенсію лише після досягнення 63 років. Для розрахунку орієнтовного розміру виплат за типових умов (вихід на пенсію на загальних підставах та офіційна зарплата 15 тисяч гривень) підсумкова сума пенсії становитиме приблизно 4,1 тисячі гривень.

Вимоги до страхового стажу поступово підвищуються в межах пенсійної реформи, яка триватиме до 2028 року. У результаті мінімальний поріг для виходу на відпочинок у 60 та 63 роки зросте до 35 та 25 років відповідно. Для оформлення пенсії у 65 років вимоги залишаться незмінними — щонайменше 15 років стажу.

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Крім цього, в Україні деякі громадяни ризикують залишитися без пенсійних виплат, якщо до 31 грудня не пройдуть обов’язкову щорічну фізичну ідентифікацію. Ця процедура є законодавчо закріпленою для пенсіонерів, які тимчасово проживають за кордоном, а також для отримувачів виплат, які мешкають на тимчасово окупованих територіях.

Пройти ідентифікацію можна кількома способами: через вебпортал ПФУ за допомогою «Дія.Підпису», під час особистого візиту до сервісного центру ПФУ (з паспортом та РНОКПП), у режимі відеоконференцзв’язку, або за кордоном — через дипломатичні установи України, отримавши документ про факт перебування особи в живих і передавши його до ПФУ.

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