Наскільки українцям вистачить нового прожиткового мінімуму: експерт ошелешив підрахунком

Новий прожитковий мінімум, який від 2026 року держава використовуватиме для розрахунку соцвиплат, далекий від реальності.

Порожній гаманець

Порожній гаманець / © Freepik

В Україні прожитковий мінімум для працездатної особи від 1 січня 2026 року зросте приблизно на 10% і становитиме 3 328 грн. Проте цей показник, який держава використовує для розрахунку соціальних виплат, далекий від реальних потреб людей.

Про це керівник аналітичного напряму мережі АНТС Ілля Несходовський розповів у ефірі «Українського Радіо».

Експерт пояснив, що фактичний прожитковий мінімум 2025 року перевищує 8000 грн.

«Мінімальна зарплата, яка також зросте з наступного року, більше відповідає реальному мінімальному рівню, за якого людина може задовольнити свої основні потреби», — зазначив він.

Несходовський звернув увагу, що і Міністерство соціальної політики, і Державна служба статистики визнають невідповідність офіційного показника реальності.

«Робити вигляд, що на цю суму може прожити пенсіонер, — ганебно. Прожиткового мінімуму вистачить на 13 днів для забезпечення мінімальних потреб людини», — наголосив експерт.

Що таке прожитковий мінімум?

Прожитковий мінімум — це вартісна оцінка так званого споживчого кошика. До нього входять мінімальні набори продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, необхідних для підтримання здоров’я та життєдіяльності людини. У більшості випадків цей показник використовується для визначення розміру соціальних виплат.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України у проєкті державного бюджету на 2026 рік пропонує підвищити мінімальну зарплату та прожитковий мінімум. Зарплату можуть збільшити від 8000 до 8600 грн, а прожитковий мінімум від 1 січня 2026 року — від 2920 до 3209 грн.

До слова, раніше очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев закликав переглянути прожитковий мінімум і споживчий кошик в Україні. За його словами, існує неприпустима різниця між мінімальною (2300 грн) та максимальною (390 тис. грн) пенсіями, що становить 165-кратний розрив.

