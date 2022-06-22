На Сумщині починають відновлювати ТЕЦ, яку окупанти розбомбили у березні

У Сумській області розпочинають відновлювати Охтирської ТЕЦ.

У Сумській області розпочинають роботи по відновленню зруйнованої окупантами Охтирської ТЕЦ.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, вже залучено кошти на реалізацію двох етапів проєкту для відновлення теплопостачання у місті.

Перший – це встановлення газового водогрійного котла. Відповідна постанова Уряду вже підготовлена і проходить погодження. Вартість проєкту близько 90 млн грн.

Другий – встановлення котлів, які працюють на щепі. Орієнтовна вартість проєкту 150 млн грн.

"Варто зазначити, що тарифи на тепло у місті були одними з найвищих в області. Після встановлення обладнання, яке працює на альтернативному паливі, ціна буде гарантовано нижчою Щонайменше на 10% від середньозваженого показника по області", - зазначив він.

Роботи розпочнуть від наступного тижня, завершити планують у другій половині жовтня.

ТЕЦ вже розпочала проведення гідравлічних випробувань теплових мереж міста.

Нагадаємо, 3 березня російські загарбники розбомбили ТЕЦ в Охтирці. Вона була зруйнована вщент.

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