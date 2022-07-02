На Сумщині заарештовано 42 залізничні вагони російських компаній

Вартість майна становить понад 30 мільйонів грн.

У Сумській області наклали арешт на майно компаній, зареєстрованих в Росії, вартістю понад 30 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Нацполіція.

У рамках кримінального провадження слідчі поліції Шостки, під процесуальним керівництвом Шосткинської окружної прокуратури, звернулись до суду із клопотанням, за результатом якого накладено арешт на 42 залізничні вагони, які належать компаніям, зареєстрованим в Росії.

"Вагони з товарно-матеріальними цінностями заїхали на територію України ще до початку повномасштабного вторгнення окупантів, і на момент початку війни знаходилися в прикордонній громаді. Через те, що там містилися небезпечні речовини, які могли спричинити надзвичайну ситуацію, їх перегнали подалі від кордону, в малолюдний район", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Запорізькій ОВА розповіли подробиці підриву бронепотяга РФ в Мелітополі.

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