На тлі детінізації «Цитрус» подвоїв оборот і забезпечив понад мільярд ПДВ: як робота БЕБ сприяє офіційним мережам

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Днями мережа «Цитрус» оприлюднила результати роботи за січень–вересень: товарообіг становив 5,33 млрд грн, а завдяки легальному продажу товарів до державного бюджету, за даними компанії, забезпечено понад 1 млрд грн ПДВ.

У порівнянні з аналогічним періодом 2025 року товарообіг збільшився на 93,86%, а зазначені податкові надходження — більш ніж на 90%. Кількість клієнтів зросла на 23,6%, переважно завдяки онлайн-продажам.

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Навесні власник «Цитрусу» Артур Гатунок розповідав, що посилення контролю за ввезенням техніки, зокрема за участю Бюро економічної безпеки, ускладнило нелегальні поставки. Відтак неофіційно ввезені iPhone подорожчали й наблизилися за ціною до офіційних.

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«Зараз офіційно завезений iPhone коштує так само, як „сірий“. Бо незаконне переміщення техніки стало складнішим», — зазначав Гатунок.

Для покупця це змінює сам вибір: коли суттєвої різниці в ціні немає, дешевизна перестає бути аргументом на користь неофіційного продавця. А мережі, які працюють легально, отримують більше можливостей конкурувати сервісом, асортиментом та умовами покупки. Саме через зменшення переваг тіньової торгівлі детінізація створює умови для зростання офіційних продажів і податкових надходжень.

«Цитрус» також долучився до підготовки одного з інструментів такого контролю. Як повідомляв генеральний директор мережі Артем Шевченко, команда компанії брала участь у консультаціях із БЕБ щодо обов’язкового декларування IMEI смартфонів. Обговорювали технічні аспекти та практичне впровадження механізму.

За повідомленням БЕБ, від 4 вересня 2026 року IMEI імпортованих телефонів зазначають у митних деклараціях. Ініціативу Бюро реалізували спільно з Міністерством фінансів і Держмитслужбою. Вона дозволяє пов’язати відомості про митне оформлення з конкретним пристроєм та перевіряти походження смартфонів, які перебувають на складах або у продажу.

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Паралельно бюро розслідує схеми незаконного ввезення та реалізації електроніки, заниження її митної вартості й ухилення від сплати податків.

Масштаб тіньової торгівлі особливо помітний у сегменті техніки Apple. Як повідомило БЕБ 12 листопада, за десять місяців 2026 року детективи вилучили понад 75,4 тисячі пристроїв Apple та аксесуарів до них — майже 74% усіх вилучених одиниць техніки, комплектуючих і аксесуарів. Серед них — смартфони iPhone, ноутбуки, планшети, смарт годинники, навушники та аксесуари.

Загалом за цей період Бюро економічної безпеки вилучило з тіньового ринку понад 101,5 тисячі одиниць електроніки, комплектуючих та аксесуарів різних виробників вартістю майже 376 млн грн. До суду скерували сім кримінальних проваджень, до бюджету відшкодували 80,2 млн грн збитків.

У БЕБ розслідують схеми незаконного ввезення та продажу техніки, заниження її митної вартості й ухилення від сплати податків. Саме економія на обов’язкових платежах дозволяє тіньовим продавцям пропонувати нижчі ціни, ніж офіційним мережам. Протидія цим схемам має усунути таку перевагу та вирівняти умови конкуренції.

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Сам «Цитрус» водночас посилює власну пропозицію для покупців. У дописі про підсумки дев’яти місяців Шевченко повідомив про оновлення команди, перебудову внутрішніх процесів, розширення товарних категорій і запуск нових проєктів.

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