На тлі новин про визнання Росією "ЛДНР" світові ціни на нафту оновили максимум за вісім років

На тлі новин про визнання Росією "ЛДНР" світові ціни на нафту оновили максимум за вісім років

Нафта подорожчала до рівня 2014 року — майже 100 доларів за барель.

Вартість одного бареля нафти марки Brent з постачанням у квітні у вівторок, 22 лютого, перевищила 97 доларів вперше з вересня 2014 року. У порівнянні з котируваннями на відкритті торгів, ціна нафти додала близько 4%.

Про це свідчать дані торгів лондонській біржі ICE.

Ціна Brent зросла приблизно на чверть із початку 2022 року через зростання напруженості на кордоні між Росією та Україною, пише Financial Times.

Водночас вартість ф'ючерсу на нафту марки WTI з постачанням у квітні 2022 року піднялася на 3,41% - до 93,29 долара за барель.

Нагадаємо:

Глава Кремля Володимир Путін 21 лютого визнав "незалежність" створених Росією квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України так званих "ЛНР" та "ДНР" та підписав указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та ОРДЛО.

Крім того, кремлівський очільник доручив ввести в ОРДЛО російські війська, які де-факто там перебувають від 2014 року.

Представник України у Радбезі ООН вимагав від РФ скасувати Укази про визнання "ЛДНР" | Новини світу

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