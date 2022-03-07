На тлі новин про можливе ембарго на російські енергоносії рубль здешевшав удвічі

На цій же новині котирування Brent зашкалили за 130 доларів за барель.
Рубль вранці 7 березня на міжнародних торгах обвалився більш ніж на 10% – до 138 рублів за долар.
Про це повідомляє The Bell.
Це сталося на новинах, що США всерйоз розглядають варіант ембарго на імпорт нафти з Росії. На цій же новині котирування Brent зашкалили за 130 доларів за барель.
Адміністрація США всерйоз розглядає варіанти ембарго, а також вивчає вплив цього заходу на внутрішній ринок. Масштаб і термін заборони російської нафти ще не визначено, але не виключено, що США підуть на цей крок самостійно, без більш залежної від російської нафти Європи.
Своєю чергою, ціна газу в Європі в понеділок, 7 березня, зросла до 3000 доларів за тисячу кубометрів.
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