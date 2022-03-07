На тлі новин про можливе ембарго на російські енергоносії рубль здешевшав удвічі

На тлі новин про можливе ембарго на російські енергоносії рубль здешевшав удвічі

На цій же новині котирування Brent зашкалили за 130 доларів за барель.

Рубль вранці 7 березня на міжнародних торгах обвалився більш ніж на 10% – до 138 рублів за долар.

Про це повідомляє The Bell.

Це сталося на новинах, що США всерйоз розглядають варіант ембарго на імпорт нафти з Росії. На цій же новині котирування Brent зашкалили за 130 доларів за барель.

Адміністрація США всерйоз розглядає варіанти ембарго, а також вивчає вплив цього заходу на внутрішній ринок. Масштаб і термін заборони російської нафти ще не визначено, але не виключено, що США підуть на цей крок самостійно, без більш залежної від російської нафти Європи.

Своєю чергою, ціна газу в Європі в понеділок, 7 березня, зросла до 3000 доларів за тисячу кубометрів.

У Росії вже відчувають на собі санкції від Америки та ЄС

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ТСН.ua