На тлі виявлення нового штаму коронавірусу здорожчали діаманти

Очікуються затримки поставок з ПАР і Ботсвани

Минулими вихідними через побоювання, що буде збій у постачанні з африканських країн, де зафіксовано спалахи нового штаму коронавірусу Омікрон, світові ціни на необроблені діаманти зросли на 10%.

Про це пише The Economic Times.

Зазначається, що очікуються затримки поставок з ПАР і Ботсвани, де розміщено основні шахти найбільшої у світі діамантової компанії De Beers.

Індія як основний експортер оброблених діамантів почала обмежувати закупівлі діамантової сировини і використовує внутрішні запаси, щоб за раніше обумовленими цінами виконати контрактні поставки в США, Китай та країни Близького Сходу.

За словами Віпула Шаха, заступника глави Ради зі сприяння експорту дорогоцінного каміння та ювелірних виробів (GJEPC) Індії, попит перевищує пропозицію, на яку з минулого року з моменту спалаху COVID-19 є тиск. Ситуація була нормалізувалася, аж от новий варіант COVID-19, який з'явився в Південній Африці і Ботсвані, додаватиме тиску на сектор пропозиції.

Індекс цін на діаманти з початку року зріс на 25%, зокрема в третьому кварталі діаманти подорожчали на 10% і досягнули рівня 2018 року.

Нагадаємо:

Через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон" Міністерство закордонних справ рекомендує українцям наразі утриматися від поїздок до низки африканських країн - Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.

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