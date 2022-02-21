На тлі "ядерних" перемовин з Іраном та заяви про саміт щодо української кризи нафта дешевшає

На тлі "ядерних" перемовин з Іраном та заяви про саміт щодо української кризи нафта дешевшає

Аналітики зазначають, що ринок залишається напруженим і будь-яке додавання нафти допоможе.

Ціни на нафту знизилися в понеділок, 21 лютого, завдяки плану президента США провести саміт щодо української кризи та перспектив підписання ядерної угоди між Іраном та світовими державами.

Про це свідчать дані біржових торгів, повідомляє Investing.

Так, вартість бареля квітневої нафти Brent на 9:15 за Києвом становила $90,96 (-0,46%). Барель березневої нафти WTI торгувався за $89,65 (-0,62%). Попередні торги з еталонів завершилися на рівні $91,39 і $90,21 відповідно.

Також читайте Українські АЗС змінили вартість бензину та дизельного пального

Ринок відкрився зростанням через несприятливі сигнали, що з'явилися вихідними, проте розвернувся до зниження після появи новини про зустріч президента США Джо Байдена та лідера країни-агрессорки Володимира Путіна.