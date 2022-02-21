На тлі "ядерних" перемовин з Іраном та заяви про саміт щодо української кризи нафта дешевшає

Аналітики зазначають, що ринок залишається напруженим і будь-яке додавання нафти допоможе.
Ціни на нафту знизилися в понеділок, 21 лютого, завдяки плану президента США провести саміт щодо української кризи та перспектив підписання ядерної угоди між Іраном та світовими державами.
Про це свідчать дані біржових торгів, повідомляє Investing.
Так, вартість бареля квітневої нафти Brent на 9:15 за Києвом становила $90,96 (-0,46%). Барель березневої нафти WTI торгувався за $89,65 (-0,62%). Попередні торги з еталонів завершилися на рівні $91,39 і $90,21 відповідно.
Ринок відкрився зростанням через несприятливі сигнали, що з'явилися вихідними, проте розвернувся до зниження після появи новини про зустріч президента США Джо Байдена та лідера країни-агрессорки Володимира Путіна.
Водночас, за словами аналітиків, ринок залишається напруженим і будь-яке додавання нафти допоможе, але ціни залишаться волатильними в найближчому майбутньому, оскільки іранська нафта, імовірно, повернеться лише наприкінці цього року.
Нагадаємо:
14 лютого ціни на нафту досягли найвищого рівня за більш ніж сім років. Нафта дорожчала через побоювання, що можливе вторгнення Росії в Україну може призвести до санкцій США і Європи, які порушать експорт від найбільшого в світі виробника на і без того напруженому ринку.
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