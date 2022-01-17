На тлі загрози нападу Росії може погіршитися економіка України - Fitch

На тлі загрози нападу Росії може погіршитися економіка України - Fitch

Водночас, на думку фахівців, ймовірне вторгнення не поставить під загрозу загальні економічні показники в країні.

Провідне американське видання повідомляє, що через ймовірне вторгнення російських військ економіка України може постраждати. Йдеться про показник макростабільності країни.

Про це свідчать показники, пише Fitch Ratings.

Зазначається, що крім показника макростабільності, загроза вторгнення може вплинути, серед іншого на:

перспективи зростання,

фінансове становище,

зовнішнє становище України.

Чи настільки страшний прогноз

Фахівці вважають, попри всі загрози в економічному блоці, розгортання російсько-українського конфлікту не загостриться до рівня, що ставить під загрозу загальні економічні показники в країні.

Натомість прогнозують, що Україна отримає лише частину коштів від Міжнароного валютного фонду (МВФ). За прогнозами, що МВФ виділить 2,2 мільярда доларів до червня за програмою SBA.

Нагадаємо, в Європі заявляють, що Російська Федерація може здійснити широкомасштабне вторгнення до України найближчими днями. Таку думку висловив керівник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох, посилаючись на дані розвідки.

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