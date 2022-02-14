На тлі зростання напруженості довкола України ціни на газ в Європі різко рвонули вгору

На тлі зростання напруженості довкола України ціни на газ в Європі різко рвонули вгору

Загальне зростання ціни на газ становить близько 13,7%.

У Європі ціна природного газу під час біржових торгів у понеділок, 14 лютого, подолала психологічний рубіж у 1000 доларів за 1 тис. куб. метрів. Однією із можливих причин такого різкого зростання називають повідомлення про можливий напад Росії на Україну.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

Так, ціна березневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах піднялася до $1031,8 за 1 тис. куб. м, або €88 за МВт год.

Слід зазначити, що це максимальна ціна газу з кінця січня. Загальне зростання ціни на газ становить близько 13,7%.

Нагадаємо:

В понеділок, 14 лютого, ціни на нафту досягли найвищого рівня за більш ніж сім років. Нафта дорожчає через побоювання, що можливе вторгнення Росії в Україну може призвести до санкцій США і Європи, які порушать експорт від найбільшого в світі виробника на і без того напруженому ринку.

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