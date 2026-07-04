На ціннику одне, а на касі товар дорожчий: українців попередили про хитрість магазинів

Супермаркет / © Unsplash

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Якщо на касі товар виявився дорожчим, ніж було зазначено на ціннику, магазин не має права виправдовуватися оновленням бази чи тим, що працівники не встигли змінити цінник.

Про це розповіли у Держпродспоживслужбі.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про захист прав споживачів» покупець має право отримати повну, достовірну та своєчасну інформацію про товар ще до його придбання. Ця інформація обов’язково повинна містити кінцеву вартість товару з урахуванням усіх податків. Крім того, продавець зобов’язаний зазначати ціну за кожну одиницю товару.

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У відомстві наголошують, що ситуація, коли покупець бачить одну ціну на полиці, а на касі змушений платити більше, є порушенням його прав.

«На жаль, дуже часто трапляється ситуація, коли споживач бачить одну ціну на ціннику певного товару і, власне, розраховує сплатити саме таку ціну, однак під час розрахунку на касі виявляється, що ціна на вибраний товар є іншою, як правило, більшою. Без сумнівів, у такому випадку порушені ваші права як споживача», — зазначили у Держпродспоживслужбі.

Також у відомстві нагадали, що всі написи на цінниках мають бути простими, зрозумілими та не допускати двозначного трактування. Якщо виникають сумніви щодо змісту інформації, закон вимагає тлумачити їх на користь споживача.

Що робити, якщо на касі назвали іншу ціну

У Держпродспоживслужбі радять насамперед не залишати касу без з’ясування ситуації. Покупцеві варто повернутися до полиці та сфотографувати цінник так, щоб на знімку було чітко видно назву товару, його штрихкод і вказану ціну. Також необхідно зберегти фіскальний чек.

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Після цього потрібно звернутися до адміністратора або директора магазину та вимагати продати товар за ціною, зазначеною на ціннику. Якщо покупка вже оплачена, споживач має право вимагати повернення різниці.

У відомстві підкреслюють, що пояснення на кшталт «не встигли змінити цінник», «надійшла нова партія товару» чи «зависла база» не звільняють магазин від відповідальності, оскільки це є його внутрішніми організаційними питаннями.

Куди звертатися у разі відмови

Якщо адміністрація магазину відмовляється виконувати вимоги законодавства, покупець може звернутися зі скаргою до Держпродспоживслужби або її територіального органу.

До звернення рекомендується додати фотографію цінника та фіскальний чек, які підтверджують різницю між вартістю товару на полиці та ціною, яку вимагали сплатити на касі. Саме ці документи можуть стати ключовими доказами під час розгляду скарги.

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