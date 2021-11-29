На українських ринках здорожчав борщовий набір: яка вартість овочів

Це пов'язано із сезонністю.

В Україні збільшилася вартість овочів борщового набору.

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу на своїй сторінці у Facebook.

За два тижні на 16% збільшилася вартість картоплі - коштує понад 7 грн за кілограм. Буряк зріс у ціні на 13% - і коштує 10,9 грн. Капуста здорожчала на 7% - до 7,3 грн.

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Втім, фахівці наголошують, що картопля подорожчала після того, як попередньо здешевшала на 20%. "У такій ситуації спрацьовує сезонний фактор, коли ціни на овочі починають рости восени. Ця тенденція триває аж до надходження нового врожаю", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на 11% зросли ціни на помідори. За кілограм усередньому просять понад 42 грн. Зростання експерти пояснюють тим, що зараз томати або імпортовані, або тепличні. А вони дорожчі за ґрунтові.

Також експерти повідомляють, ціни на помідори виросли, тому що зараз вони або імпортовані, або тепличні, які, як правило, дорожчі за

Крім того, на ринку подешевшали яблука і гречка, адже цього року аграрії зібрали хороший урожай цих культур. Українські яблука коштують близько 10 грн - на 10% менше, ніж два тижні тому. Гречка - понад 47 грн - на 4% менше.

Як повідомлялося, в Україні найближчим часом ціни на хліб зростуть на 10-15%. Серед причин такої цінової тенденції: зростання цін на пальне, мінеральні добрива, запчастини та на інші складові собівартості пшениці, що призведе до зміни вартості борошна, а врешті й хлібобулочних виробів, говорить директор Фінансово-економічного департаменту Мінагрополітики Баграта Ахіджанова.

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