На українців чекає підвищення цін: названо групи продуктів, які здорожчають

І це ще підвищення акцизів на паливо повною мірою не вплинуло на ринок.

До нового врожайного сезону овочі в Україні здорожчають щонайменше на 15%. Також під загрозою молочні продукти.

Про це в коментарі УНІАН сказав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Якщо 2024 року причинами стрибків цін на продукти були поєднання сезонності, економічних факторів та наслідків війни, то у новому сезоні додалося й підвищення цін на акцизи.

"Фактично до нового сезону у нас овочева група буде точно продовжувати зростати ще в межах 15%", — сказав Марчук.

Він зауважив, що ситуація на молочному ринку також є складною через податкові нововведення, зокрема зростання акцизів на паливо. І хоча експортні обмеження до Європи тимчасово знизили закупівельні ціни на молоко, кінцева вартість для споживачів навряд чи зміниться .

"Підвищення акцизів на паливо-мастильні матеріали, яке почалося від вересня, ще повною мірою не вплинуло на ринок. Трейдери тоді ще мали запаси за старою ціною, але вже від січня ціни на паливо позначаться на собівартості продукції та транспортних витратах", — пояснив Марчук.

Нагадаємо, окрім продуктів, здорожчають і ціни на квитки. Зокрема вже від 1 лютого "Укрзалізниця" зменшила знижки на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини, тому пасажири побачать суттєве підвищення вартості квитків. Зросте вартість квитків до Польщі та Угорщини, натомість ціни на рейси до Австрії та Молдови залишаться без змін.

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