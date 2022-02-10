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На українських ринках на 70% здорожчала курятина: яка вартість

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На українських ринках на 70% здорожчала курятина: яка вартість

Гаврилівські курчата / Facebook

Зокрема, підвищення цін пов'язують зі зменшенням поголів’я курей.

На українських ринках і в магазинах курятина подорожчала на рекордні 70%.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1. 

Зазначається, що таке стрімке здорожчання сталося лише за перші два місяці 2022 року. За даними Мінфіну, за кілограм філе треба віддати понад 122 гривні. Це на 30 гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

В магазинах кілограм стегна коштує понад 100 гривень, а гомілки – майже 70 гривень.

Таке здорожчання експерти пов’язують зі зменшенням поголів’я курей і високими цінами на енергоносії.

Як повідомлялося, український ринок заповнила дешева свинина з Європи: до країни стали більше завозити м'яса. За перший місяць 2022 року імпорт зріс у чотири рази - до понад 6,5 тис. тонн. Ключовими постачальниками свинини в Україну є Данія, Нідерланди та Бельгія. До слова,  79% імпорту - це свіже або охолоджене м'ясо. Решта - заморожений продукт.

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