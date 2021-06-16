На українських ринках подорожчала полуниця: чи очікувати зменшення ціни

Ягоди псуються через надмірні дощі.

Полуниця на українських ринках знову подорожчала.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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Продавці пояснюють зростання тим, що висока ціна через дощі, які не дають ягоді достигнути. Саме тому полуниця починає псуватися. Фермери підтверджують, що дощі вже знищили майже 70% врожаю. Відтак не радять покупцям сподіватися цього року на низьку ціну.

Хоч у Херсонській області на гуртових ринках полуниця коштує до 30 гривень, але в регіонах тримаються високі ціни. Так, найдорожче полуниця коштує у Львові – 75 гривень. Найдешевша ціна на ягоду на ринках столиці – до 60 гривень за кілограм.

Як повідомлялося, в Україні оптові ціни на лохину в цьому році суттєво обвалилися. Експерти прогнозують, що кілограм ягоди продаватимуть на третину дешевше. За останній рік площа висадження рослини суттєво збільшилася – до чотирьох тисяч гектарів. Аграрії вже планують зібрати понад сім тисяч тонн урожаю.

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