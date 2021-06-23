На українських ринках з'явилася перша малина за рекордними цінами: скільки просять за ягоду

Торік малина була значно дешевшою - у 1,6 раза.

У продажі на українських ринки вже з'явилися перші партії малини з південних областей. Цьогорічний урожай через серйозний кліматичний вплив стартував із 10-денною затримку.

Про це повідомляється на сайті EastFruit.

Наразі вартість малини висока, фермери продають ягоди за оптовими цінами від 140 до 200 гривень за кілограм. Поки що збирати урожай почали лише поодинокі господарства. Тому очікується, що більш масово малина почне надходити у продаж після 10 липня.

Торік в аналогічний період ціни на малину були на рівні 50-80 грн/кг, що в середньому в 1,6 раза дешевше, ніж зараз.

До значного подорожчання у 2021 році призвело одразу кілька факторів. Це і холодна та дощова весна. Так, несприятливі погодні умови сповільнили дозрівання малини в господарствах центральних і західних областей. Водночас попит на ягоду досить високий, що також надає підтримку цінам.

Як повідомлялося, в Україні оптові ціни на лохину в цьому році суттєво обвалилися. Експерти прогнозують, що кілограм ягоди продаватимуть на третину дешевше. За останній рік площа висадження рослини суттєво збільшилася – до чотирьох тисяч гектарів. Аграрії вже планують зібрати понад сім тисяч тонн урожаю.

Нагадаємо, перші абрикоси і сливи вже з’являються на прилавках в Україні. Наразі продають імпортні фрукти, бо українські ще дозрівають. А через цьогорічні рясні дощі їхній урожай буде меншим, аніж очікували фермери.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Чому малина лікує застуду

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання