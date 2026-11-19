Ціни на бензин 19 листопада / © pexels.com

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У четвер, 19 листопада, в Україні помітно подешевшав бензин. Ціни переглянули одразу чотири великі мережі автозаправних станцій — OKKO, WOG, «Укрнафта» та UPG. Залежно від оператора та марки пального вартість літра знизилася на 1–3 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Найсуттєвіше зниження зафіксували в мережі UPG. Фірмовий бензин UPG 95 подешевшав одразу на 3 грн — до 86,90 грн/л. Водночас звичайний А-95 став дешевшим на 2 грн і тепер коштує 84,90 грн/л. Ціна дизельного пального upgDIESEL зменшилася на гривню — до 101,90 грн/л.

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На заправках «Укрнафти» всі марки бензину подешевшали на 2 грн за літр. Зокрема, А-95 тепер продають за 84,90 грн/л, А-92 — за 82,90 грн/л, а преміальний 95 Energy — за 87,90 грн/л.

Мережі OKKO та WOG також знизили ціни на бензин, але на 1 грн/л. В обох операторів стандартний А-95 коштує 89,90 грн/л, преміальний 95-й — 92,90 грн/л, а бензин із октановим числом 100 — 99,90 грн/л.

Крім того, OKKO зменшила вартість дизельного пального на гривню. Тепер ДП Євро коштує 103,90 грн/л, а ДП Pulls — 106,90 грн/л.

Водночас мережа SOCAR залишила ціни на всі види пального без змін.

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Де найдешевший бензин, дизель та автогаз 19 листопада

Найвигідніші пропозиції на звичайний бензин А-95 наразі мають «Укрнафта» та UPG. В обох мережах літр цього пального коштує 84,90 грн.

Найнижчі ціни на дизель також пропонують ці оператори. Зокрема, на UPG літр ДП EURO DIESEL продають за 99,56 грн, тоді як на «Укрнафті» — за 99,90 грн.

Найдешевший скраплений газ також можна придбати на заправках UPG та «Укрнафта» — по 61,90 грн/л.

Ціни на бензин, дизель та автогаз на АЗС 19 листопада / © РБК

Ціни на бензин, дизель та автогаз на АЗС 19 листопада

OKKO

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Бензин Pulls 100 — 99,90 грн/л (−1 грн)

Бензин Pulls 95 — 92,90 грн/л (−1 грн)

Бензин А-95 Євро — 89,90 грн/л (−1 грн)

ДП Pulls — 106,90 грн/л (−1 грн)

ДП Євро — 103,90 грн/л (−1 грн)

Автогаз — 64,90 грн/л

WOG

Бензин 100 — 99,90 грн/л (−1 грн)

Бензин 95 Mustang — 92,90 грн/л (−1 грн)

Бензин 95 Євро — 89,90 грн/л (−1 грн)

ДП Mustang — 106,90 грн/л

ДП Євро-5 — 103,90 грн/л

Автогаз — 63,50 грн/л

SOCAR

Бензин NANO 100 — 102,00 грн/л

Бензин NANO 95 — 94,90 грн/л

Бензин А-95 — 91,90 грн/л

ДП NANO Extro — 109,00 грн/л

ДП NANO — 106,00 грн/л

Автогаз — 63,90 грн/л

«Укрнафта»

Бензин 95 Energy — 87,90 грн/л (−2 грн)

Бензин А-95 — 84,90 грн/л (−2 грн)

Бензин А-92 — 82,90 грн/л (−2 грн)

ДП Energy — 101,90 грн/л

ДП — 99,90 грн/л

Автогаз — 61,90 грн/л

UPG

Бензин UPG 100 — 97,90 грн/л

Бензин UPG 95 — 86,90 грн/л (−3 грн)

Бензин А-95 — 84,90 грн/л (−2 грн)

ДП upgDIESEL — 101,90 грн/л (−1 грн)

ДП EURO DIESEL — 99,56 грн/л

Автогаз — 61,90 грн/л

Нагадаємо, експерт паливного ринку Сергій Куюн припускав, що автогаз у листопаді може суттєво здорожчати. За його оцінками, через нестачу скрапленого газу в Європі та підвищення закупівельних цін вартість цього пального в Україні може зрости до 63–67 грн за літр.

Водночас економіст Олег Устенко вважає, що в Україні протягом найближчих двох тижнів можуть знизитися ціни на бензин і дизельне пальне. За його прогнозом, здешевлення може становити близько 20% від нинішньої вартості.

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