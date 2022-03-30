На Волині упіймали чоловіка, який хотів вивезти понад 9 млн гривень на поясі

На Волині упіймали чоловіка, який хотів вивезти понад 9 млн гривень на поясі

У зловмисника вилучили всі кошти.

На Волині, на одному з пунктів пропуску впіймали чоловіка, який хотів вивезти з України понад 9 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Волинській митниці.

"Дбайливо спаковані і пораховані пачки банкнот водій сховав у конструктивних порожнинах транспортного засобу, в найнеочікуваніших місцях (як от аптечка чи пакунок особистої гігієни) і навіть на своєму тілі під верхнім одягом", - йдеться в повідомленні.

Фото: Волинська митниця/Facebook

Фото: Волинська митниця/Facebook

Фото: Волинська митниця/Facebook

Фото: Волинська митниця/Facebook

Також повідомляється, що всі кошти вилучені та незабаром будуть перераховані на спеціальний рахунок НБУ. Їх використають на потреби Збройних сил України.

Зазначимо, що відповідно до статті 483 Митного Кодексу України, приховування від митного контролю тягне за собою конфіскацію валюти та штраф у повному обсязі вартості предмета правопорушення.

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