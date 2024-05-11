На яку пенсію можуть розраховувати українці із зарплатою 15 тисяч: сума здивує

Близько 2,7 мільйонів пенсіонерів продовжують працювати.

Українці із зарплатою в 15 тис. грн та з 35 роками стажу можуть розраховувати на пенсію, розмір якої становить лише 4 228,2 грн.

Про це йдеться у публікації OBOZ.UA.

Згідно з останніми даними ПФУ, середня зарплата в Україні становить 16 836 грн. Співвідношення 15 тис. грн до зазначеної зарплати складає 0,89.

"Враховуючи середню зарплату за три роки (13 559,41 грн), 35 років стажу та співвідношення 15 тис. грн до середньої зарплати, розмір майбутньої виплати становитиме 4 228,2 грн", - йдеться в повідомленні.

Тим часом близько 2,7 мільйонів пенсіонерів продовжують працювати. Вони в середньому отримують виплату 6 тис. грн.Тоді як загалом пенсію отримують 10,1 млн осіб. З них найбільшу кількість (2,6 млн) отримують пенсію до 3 тис. грн.

"Ще 1,7 млн осіб одержують від 3 тис. до 4 тис. грн Від 4 тис. до 5 тис. грн отримують 1,8 млн. українців. Отже, більшість українців на заслуженому відпочинку отримують виплати до 5 тис. грн. Високі пенсії (від 10 тис. грн.) отримують 1,2 млн пенсіонерів", - вказано у повідомленні.

Раніше ми розповідали, що в Україні певна категорія громадян може вийти на пенсію достроково.

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