На яку пенсію варто розраховувати із зарплатою 10 тисяч гривень

Яку пенсію можна отримати із заробітною платою 10 тисяч гривень і певним стажем роботи.

Якщо людина отримує зарплату 10 тисяч грн та має 35 років стажу – вона може розраховувати на пенсію у розмірі 2818,8 гривень.

Про це пише OBOZ.UA.

Згідно з останніми даними Пенсійного фонду, в Україні середня зарплата, з якої заплатили єдиний соцвнесок, становить 16 836 грн. Співвідношення 10 тис. грн до вказаної зарплати становить 0,59.

"Таким чином, враховуючи середню зарплату за три роки (13 559,41 грн), 35 років стажу та співвідношення 10 тис. грн до середньої зарплати розмір майбутньої виплати становитиме 2818,8 грн", - пише видання.

Серед пенсіонерів близько 2,7 млн тих, хто продовжує працювати. Вони в середньому отримують виплату в розмірі 6 тис. грн. Всього пенсію отримують 10,1 млн осіб. З них найбільша кількість (2,6 млн) отримує пенсію до 3 тис. грн. Ще 1,7 млн осіб отримують від 3 тис. до 4 тис. грн. Від 4 тис. до 5 тис. грн отримують 1,8 млн українців.

Тобто більшість українських пенсіонерів отримують виплати в розмірі до 5 тис. грн. Пенсії від 10 тис. грн – отримують 1,2 млн пенсіонерів.

Нагадаємо, українцям від 1 травня перерахують пенсії – хто отримає надбавку.

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