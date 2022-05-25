На Закарпатті затримали ексчиновника, який незаконно передав родині депутата-зрадника 122 гектари землі

На Закарпатті затримали ексчиновника, який незаконно передав родині депутата-зрадника 122 гектари землі

У Закарпатській області затримали колишнього голову Воловецької районної ради.

Його підозрюють в тому, що він у 2003 році незаконно передав дружині депутата-зрадника 122 гектари землі.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 122 гектари землі були виведені з державного лісового фонду та передані в оренду родині проросійського депутата. Через це бюджет недоотримав понад 26 млн грн.

"Ці землі вартістю 26,9 млн грн було передано в оренду суб’єктам господарювання, кінцевим бенефіціаром яких є дружина народного депутата України, який наразі є підозрюваним у держзраді. Вони використовувалися під розміщення оздоровчого комплексу", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку оздоровчого комплексу правоохоронці виявили 300 картин відомих художників, елітні транспортні засоби – Bentley, Maybach. На усе майно накладено арешт. Його планують передати в управління АРМА.

Екскерівнику Воловецької районної ради повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України. Триває слідство.

Нагадаємо, самопроголошена "влада" частини окупованої Запорізької області заявила, що після "звільнення" обласного центру регіон повинен "увійти до складу Росії".

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