Російська компанія "Лукойл" продає міжнародні активи / © Associated Press

Американські енергетичні компанії Chevron та Quantum Capital Group готують пропозицію на суму 22 мільярди доларів щодо придбання міжнародних активів російської групи «Лукойл», проти якої застосовані санкції США.

Про це повідомила газета Financial Times.

Пропозиція стосується нафтопереробних заводів російської компанії та понад 2000 автозаправних станцій у Європі, Азії та на Близькому Сході, включаючи нафтопереробний завод у Бургасі в Болгарії, а також різні податкові склади.

За інформацією анонімних джерел видання, ця угода потенційно мала б підтримку адміністрації президента США Дональда Трампа, яка дозволила американським компаніям вести переговори з «Лукойлом» до 17 січня.

Якщо угода відбудеться, Chevron та Quantum Energy Partners планують розділити між собою весь іноземний портфель акцій «Лукойлу».

Як повідомлялося раніше, Сполучені Штати та Велика Британія запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній «Лукойл» та «Роснефть» у жовтні 2025 року через вторгнення в Україну.

Пізніше Сполучені Штати продовжили термін продажу міжнародних активів «Лукойлу» до 17 січня 2026 року.

Російський нафтовий гігант заявив, що шукає покупців для своїх міжнародних активів, які виробляють 0,5% світового обсягу нафти та коштують близько 22 мільярдів доларів, згідно з фінансовою звітністю за 2024 рік.

Нагадаємо, колишній старший радник президента США Дональда Трампа під час виборчої кампанії 2024 року Браян Ланза став консультантом міжнародного підрозділу російської нафтової компанії «Лукойл», щодо якої застосовано американські санкції.