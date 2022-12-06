На засіданні Ставки Головнокомандуючого обговорювали захист банківської системи — Данилов

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що під час останнього засідання Ставки Головнокомандуючого керівництво країни обговорювало захист банківської системи у разі атак з боку Росії.

Про це Данилов заявив в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що питання роботи банківського сектору розглядалось керівництвом країни, адже треба запобігти спробам російських агресорів зупини роботу фінансового сектору.

"Були дані відповідні доручення з цього приводу, і я думаю, що ми зробимо все необхідне, щоб система банківська працювала, щоб вона не давала збоїв, і щоб люди розуміли, що їм робити якщо на тій чи інший території станеться якийсь трабл", - сказав Данілов.

Зазначимо, що Національний банк вже розробив та направив фінансовим структурам країни рекомендації щодо обслуговування у разі блекауту.

Нагадаємо, раніше Путінський генерал та депутат Держдуми Андрій Гурулєв назвав нову ціль російських окупантів для ракетних ударів по Україні. Це — банківська інфраструктура.

Крім того, ми раніше інформували, що у Нацбанку розповіли, як працює банківська система України в умовах відключення світла.

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