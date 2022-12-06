Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На засіданні Ставки Головнокомандуючого обговорювали захист банківської системи — Данилов

Дата публікації
Перегляди
668
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На засіданні Ставки Головнокомандуючого обговорювали захист банківської системи — Данилов

Фото: УНІАН

Банківська система потребує захисту від російських агресорів

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що під час останнього засідання Ставки Головнокомандуючого керівництво країни обговорювало захист банківської системи у разі атак з боку Росії.

Про це Данилов заявив в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що питання роботи банківського сектору розглядалось керівництвом країни, адже треба запобігти спробам російських агресорів зупини роботу фінансового сектору.

"Були дані відповідні доручення з цього приводу, і я думаю, що ми зробимо все необхідне, щоб система банківська працювала, щоб вона не давала збоїв, і щоб люди розуміли, що їм робити якщо на тій чи інший території станеться якийсь трабл", - сказав Данілов.

Зазначимо, що Національний банк вже розробив та направив фінансовим структурам країни рекомендації щодо обслуговування у разі блекауту.

Нагадаємо, раніше Путінський генерал та депутат Держдуми Андрій Гурулєв назвав нову ціль російських окупантів для ракетних ударів по Україні. Це — банківська інфраструктура

Крім того, ми раніше інформували, що у Нацбанку розповіли, як працює банківська система України в умовах відключення світла.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
668
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація