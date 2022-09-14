На звільнених територіях виплатять пенсію за п’ять місяців окупації

У Балаклії та Граковому вже почалася видача пенсій одразу за минулі п’ять місяців.

На нещодавно звільнених від окупантів територіях людям виплатять пенсії одразу за попередні п’ять місяців.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 13 вересня.

Також читайте На звільнених територіях Харківщини площею 8 тисяч квадратних кілометрів триває стабілізація - Зеленський

"Дуже важливо, що разом з нашими військами, з нашим прапором на деокуповану територію заходить і звичайне нормальне життя. Як приклад – у Балаклії, у Граковому вже почалася видача пенсій одразу за п’ять місяців, за той час, коли ми просто не могли здійснити виплати через окупацію", — сказав глава держави.

Президент запевнив, що всі українські пенсіонери на звільненій території отримають виплати, адже Україна завжди виконує свої соціальні зобов’язання перед людьми.