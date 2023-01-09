НАБУ оголосило у розшук депутатку із фракції "Слуга народу" Маргариту Шол

Депутатка не вказала у декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську в Києві, вартість якої становить близько 5 млн грн.
Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук народну депутатку нинішнього IX скликання Маргариту Шол із фракції "Слуга народу".
Про це повідомила пресслужба НАБУ у Telegram.
"Вона не вказала у декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську в Києві, вартість якої становить близько 5 млн грн", - сказано у повідомленні.
Депутатка Верховної Ради підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-2 Кримінального кодексу України.
Зазначимо, Маргарита Шол народилась 1988 року у Маріуполі. До Верховної Ради була обрана від партії "Слуга народу" за партійним списком (№107). На час виборів тимчасово не працювала.
Нагадаємо, що від 1 вересня 2021 року громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки і збори.
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