Нацбанк анулював ліцензію відомій компанії, яка видає мікрокредити: про яку йдеться

Компанія видавала мікрокредити, але її робота не відповідала стандартам регулятора.

Національний банк України ухвалив рішення про анулювання ліцензії фінансової компанії ТОВ "Маніфою", також відомої як Money4YOU, після планової інспекційної перевірки.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Компанія займалася видачею мікрокредитів, проте її діяльність не відповідала вимогам регулятора. Окрім анулювання ліцензії, НБУ наклав на Money4YOU штраф у розмірі 4,28 мільйона гривень за ряд серйозних порушень. По-перше, компанія не вказувала в договорах про споживчий кредит денну процентну ставку та методику її розрахунку, що є прямим порушенням законодавства.

Повідомляється, що Money4YOU порушила закони, що регулюють споживче кредитування, фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг, а також норми, що стосуються електронної комерції.

НБУ також зазначив, що компанія не дотримувалася різних положень регулятора. Відзначимо, що у 2021 році НБУ вже вживав заходи впливу до ТОВ "Маніфою" через порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг. У 2023 році компанія знову потрапила під санкції НБУ за надання свідомо неправдивої інформації. Ці кроки регулятора відображають серйозні проблеми у діяльності компанії та прагнення забезпечити належний рівень фінансових послуг в Україні.

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