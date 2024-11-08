Нацбанк допустив подальше підвищення податків в Україні: як це вплине на ціни

За даними НБУ, такі ініціативи можуть мати різний вплив на інфляцію, залежно від їхніх параметрів.

В оновленому макропрогнозі НБУ враховано останні податкові зміни. Проте НБУ не виключає нові податкові ініціативи, які залежно від параметрів матимуть різний вплив на інфляцію.

Про це йдеться в "Інфляційному звіті" Національного банку України (жовтень 2024 року).

В основі припущень макропрогнозу – проєкт законодавчих змін щодо підвищення ставок окремих податків (зокрема військового збору, податку на прибуток банків та небанківських фінансових установ та інші) та ухвалені раніше зміни щодо перегляду ставок акцизних податків.

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"Але в разі виникнення додаткових потреб бюджету джерелом їх покриття можуть бути підвищення ставок чинних чи введення нових податків", – йдеться в огляді.

За даними НБУ, такі ініціативи можуть мати різний вплив на інфляцію, в залежності від їх параметрів.

Так, потенційне зростання податків на споживання (зокрема ПДВ) містить більше короткострокових проінфляційних ризиків, оскільки їх підвищення одразу відобразиться на споживчих цінах. Прямі податки мають здебільшого нейтральний ефект, оскільки проінфляційний вплив від більших бюджетних видатків компенсує обмеження приватного споживання, зазначили в НБУ.

Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про підвищення податків. Зокрема, для частини українців військовий збір зросте від 1,5% до 5%. За що і скільки тепер платитиме кожен українець та бізнес – читайте на ТСН.ua.

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