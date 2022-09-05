Нацбанк дозволив банкам продавати населенню більше готівкової валюти

Розширення пропозиції готівкової валюти сприятиме стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку та не матиме суттєвого впливу на міжнародні резерви України.

Національний банк України дозволив банкам продавати клієнтам весь обсяг придбаної у громадян безготівкової валюти.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"Національний банк сприяє збільшенню пропозиції в готівковому сегменті валютного ринку – до обсягу готівкової валюти, який банк може запропонувати населенню, включатиметься весь обсяг придбаної ним від 13 квітня 2022 року в громадян безготівкової валюти, а не половина від нього", - йдеться у повідомленні.

Також регулятор уточнив порядок купівлі валюти бізнесом для розрахунків в іноземній валюті.

"Національний банк визначив, що для здійснення розрахунків в іноземній валюті підприємство має спочатку використовувати наявну в нього іноземну валюту, а далі, за необхідності, купувати її на валютному ринку України", - пояснили в НБУ.

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Нагадаємо, що від 27 липня 2022 року Національний банк України дозволив банкам продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої у громадян від 13 квітня 2022 року безготівкової валюти додатково до продажу придбаної від цієї ж дати готівкової валюти.

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