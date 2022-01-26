Нацбанк дозволив Комітету з нагляду за небанківськими установами карати колекторів

Зокрема, йдеться про штрафи.

Національний банк розширив повноваження профільного комітету щодо колекторів і кредиторів.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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Зокрема, комітет матиме право ухвалювати рішення про міру покарання для компанії за порушення прав споживачів. Він також має право штрафувати колекторську фірму за виявлені порушення або навіть тимчасово заборонити їй здійснювати діяльність врегулювання протермінованих кредитів.

Нагадаємо, в Україні від 2021 року діє закон, яким регулюється діяльність і поведінка колекторів. Поскаржитися на неправомірну діяльність установ споживачі можуть до НБУ. Раніше українське законодавство не регулювало роботу колекторських компаній, а тепер їх ввели у правове поле. Натомість ухвалений документ дозволить захистити споживачів кредитних послуг.

Таким чином буде створений реєстр колекторських компаній. До нього повинні бути внесені всі установи, які хочуть діяти на ринку. За документом, всі фінансові установи мають попереджати позичальника ще на етапі підписання договору про те, що в разі заборгованості будуть залучатися колектори.

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