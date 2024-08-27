Нацбанк на пів року обмежить перекази з картки на картку: подробиці

Від 1 жовтня 2024 року Національний банк України встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів між картками фізичних осіб на пів року.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Ліміт у 150 000 грн на місяць застосовується лише до переказів з картки на картку між фізичними особами в одному банку. Він не стосується волонтерських переказів, осіб з підтвердженими доходами понад 150 тис. грн на місяць, переказів між власними рахунками клієнта в одному банку або операцій за реквізитами IBAN.

За інформацією НБУ, ці обмеження не вплинуть на 98% користувачів, оскільки більшість з них не перевищують цей ліміт. НБУ підкреслює, що нові правила не зачіпають діяльність волонтерів, які мають відповідати принаймні двом з п’яти критеріїв, визначених для їх ідентифікації.

Обмеження запроваджені для боротьби з незаконним використанням платіжних систем, зокрема з "дропами" — особами, які передають свої карткові реквізити для відмивання коштів. 2024 року понад 80 тисяч клієнтів уже були відключені банками через участь у таких схемах. Через картки "дропів" може проходити близько 200 млрд грн на рік.

Нагадаємо, Національний банк прогнозує складний стан в енергетиці та державному бюджеті, що призведе до поступового підвищення тарифів найближчими роками.

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