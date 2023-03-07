Нацбанк назвав причину покращення ситуації на валютному ринку

У лютому 2023 року ситуація на валютному ринку України покращилася. В НБУ пояснили, з чим це пов'язано.

Однією з причин стабілізації ситуації на валютному ринку України було припинення фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок емісії гривні з боку Національного банку.

Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ (березень 2023 року).

Зазначається, що в лютому пропозиція іноземної валюти підживлювалась сезонним збільшенням її продажу переважно підприємствами АПК для підготовки до проведення посівної кампанії. Крім того, її підтримувало насичення ринку готівковою іноземною валютою, зокрема за рахунок зменшення попиту через можливість купівлі безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит.

"Крім того, на валютний ринок і надалі позитивно впливала відсутність монетизації дефіциту бюджету", - додали в НБУ.

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Нагадаємо, своєю чергою, в Міністерстві економіки кажуть, що в Україні найближчим часом прискоряться інфляційні процеси. Причина - відновлення економіки та зростання споживчого попиту.

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